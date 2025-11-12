Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı C-130 kargo uçağının kaza sonucu düşmesiyle şehit düşen 31 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesi, acılarını Bilecik'teki evlerinde yaşıyor.

Şehidin şahadet haberi dün ailesine ulaştırılmıştı. Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'taki evlerine dev bir Türk bayrağı asılan Ongan ailesinin fertleri, oğullarının son anlarını hala unutamıyor. Uçakta hayatını kaybeden 20 askerden biri olan şehit Ongan'ın babası Ali Ongan, oğluyla telefon görüşmesini duygusal bir şekilde dile getirdi.

Baba Ali Ongan, oğlunun uçak kalkışından hemen önceki konuşmalarını hatırlatarak, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi. 'Ne zaman çıkacaksınız' dedim, 'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu" diye konuştu. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan baba Ongan, evlat acısının tarifsizliğini kelimelere dökmekte zorlandı.

Şehit Ongan'ın annesi Hatice Ongan ile birlikte yas tutan aile, oğullarının naaşının bir an önce getirilmesini bekliyor. Kaza, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve ekipman taşıyan uçağının iniş sırasında sisli hava koşullarında yaşandı.

Olayda şehit olan diğer askerlerin aileleri de benzer acılar içinde. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şehitler için ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.