Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

Sivas'ta, özel halk otobüsü şoförü Ö.K., ücretsiz ulaşım hakkından yararlanıp araca binen şehit babası K.D.K.'ye 'dilenci' diye hakaret etti.

O anlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. K.D.K'nin şikayeti sonrası belediye, şoförün iş akdini feshetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Aralarında şehit babası K.D.K'nin de olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde soğuk havanın da etkisiyle yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcular arasında belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartı kullanan şehit babası K.D.K.'ye de tepki gösteren otobüs şoförü Ö.K., ona 'dilenci' dedi. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şikayet üzerine otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

ŞEHİT AİLELERİ OLAYI KINADI

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, olayı kınayarak, "Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir. Bugüne kadar benzer mağduriyetlere sabır ve sükunetle yaklaşmış olsak da yaşanan bu son olay bardağı fazlasıyla taşırmıştır. Bundan böyle şehit ve gazi ailelerimize yönelik her türlü saygısızlık, hakaret veya hadsizlik, kimden gelirse gelsin, en sert şekilde karşılık bulacaktır. Hiç kimse şehitlerimizin emanetlerini rencide edemez, aşağılayamaz, hor göremez.

Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır. Olayın hemen ardından gerekli mercilerle görüşülmüş, şehit babamızın hakkını savunmak ve adaletin sağlanması amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda ilgili otobüs şoförü hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Ancak bu olay vesilesiyle bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin ortak vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

SİVAS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas Belediyesi’nden de olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde ilimizde hizmet veren bir özel halk otobüsünde, aziz şehidimizin kıymetli babası K.D.K.'ye yönelik gerçekleşen saygısız ve kabul edilemez davranışı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sivas Belediyesi olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyor, şehit ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır. Olayın hemen ardından ilgili şoföre bir daha toplu taşımada görev yapmaması için süresiz olarak men cezası verilmiş, halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan menedilmiş ve özel halk otobüsü sahibine ise en üst seviyeden maddi para cezası uygulanmıştır. Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir, şehit ve gazi ailelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.