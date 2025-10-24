Olay, 21 Ekim akşamı, Sivas'ta Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde yaşandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şehit olan Şehit Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'ın da olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde soğukta bekleyen yolcular tepki gösterdi. İddiaya göre otobüs şoförü M.B. ve şehit babası arasında tartışma çıktı.

M.B.,Kıraç'a da belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle 'dilenci' diyerek hakaret etti. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin devreye girmesiyle otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci’nin suç duyurusunun ardından halk otobüsü şoförü M.B., gözaltına alındı, sorgusu sürüyor.