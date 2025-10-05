Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu, 2 yıl sonra tekrar ziyaret etti

Kilis'te 1965 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Artvinli Jandarma Er Servet Peker'in oğlu Sedat Peker, babasının mezarını 58 yıl sonra bulmuştu. Peker, 2 yıl aradan sonra ailesiyle yeniden Kilis'e gelerek Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından babasının mezarı başında ailesiyle birlikte dua etti.

Kilis'in sınır hattında bulunan Gözkaya köyünde 1965 yılında asayiş görevi sırasında şehit olan Artvinli Jandarma Er Servet Peker'in oğlu Sedat Peker, babasının mezarını 58 yıl sonra bulduktan sonra ikinci kez ziyaret etti.

Artvin'den Kilis'e gelen Sedat Peker, babasının mezarı başında dua ederek annesinin mezarından getirdiği toprağı babasının kabrine döktü. Babasının mezarından aldığı toprağı da annesinin mezarına götüreceğini belirten Peker, "Babamın mezarına geldim. Babam 1965 yılında burada şehit olmuştur. Abdurrahim Bey'in sayesinde yıllar geçse de bizi kavuşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da elimizden geldiğince her yıl ilk fırsatta gelmeye çalışacağız. Babam şehit olduğunda biz 5 yaşında 3 kardeş, 2 kız bir erkek olarak yetim kaldık. Rahmetli annem büyük bedeller ödeyerek bizi bu hale getirdi. Bizim görevimiz de Artvin'den Kilis'e gelip dua etmektir" dedi.

Babasının mezarını uzun yıllar bulamadıklarını belirten Peker, "Babamın Kilis hududunda şehit olduğunu biliyorduk ama yerini kaybettik. Acaba belediye mezarlığında mı, köyde mi diye araştırırken, Abdurrahim Bey'in sayesinde bulduk. Artvinli olduğumuz için bize kolay ulaştılar. Ömrümüz el verdikçe gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"VATAN SAVUNMASINDA TOPRAĞA DÜŞEN HER ŞEHİT BİZİM İÇİN KUTSALDIR"

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi J. Alb. Murat Cumhur, "Aile adına mutluyum. Abdurrahim Kiremitçi beyefendi büyük emek verdi. 1960'lı yıllarda burası şehitlik olarak tanzim edilmiş. Onun çalışmalarıyla ortaya çıktı. Kendisine şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatan savunmasında toprağa düşen her kınalı kuzu için Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT MEZARLARINA BAKMAYI KENDİME GÖREV BİLDİM"

Abdurrahim Kiremitçi, "Burası 5 yıl önce bakımsız, mezar taşları bile olmayan bir yerdi. Aile kabristanımızın bitişiğindeydi, iki mezarın üzerinde "Şehit" yazıyordu. Sosyal medyada paylaştık, dönemin Valisi Recep Soytürk talimat vererek mezarların yapılmasını sağladı. Ben de ömrüm el verdikçe bu mezarlara bakacağıma söz verdim. Servet Bey'in ve Abdulkadir Yaman'ın aileleriyle sürekli görüşüyorum, her bayram görüntülü arayıp mezarlarını gösteriyorum. Devlet yetkililerinden tek ricam, diğer şehitlerin ailelerine de ulaşılmasıdır" diye konuştu.