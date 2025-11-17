Türkiye Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 şehit için gözyaşları dökmeye devam ederken AKP Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesinde güldüğü anlar gündemdeki yerini koruyor. Tepkiler sonrası açıklama yapan Ayaydın "Geçirdiğim ağır kalp ameliyatının ardından, doktorumun yasağına rağmen, Milaslı şehidimiz Emrah Kuran’ın cenaze törenine katılmak istedim. Bu vesileyle, uzun bir aradan sonra ilk kez toplum içine çıktım" diyerek şunları söyledi:

"BEŞ SANİYELİK ANI CIMBIZLADILAR"

"Namazı beklerken, yanımda bulunan bazı siyasi kişilerle selamlaştığımız sırada, bana 'Artık kalbinizi de yenilediğinize göre sahada sizinle baş etmek daha da zor olacak' şeklinde bir espri yapıldı. Bu sözlere, gayri ihtiyari olarak yalnızca birkaç saniye süren bir tebessümle karşılık verdim.

Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

Ayaydın'ın açıklaması YouTuber Oğuzhan Uğur'u rahatsız etti. Açıklamaya tepkisiz kalamayan ünlü fenomen "Yani bu, kalbinizin yenilenmiş hali mi?" dedi. Uğur'un paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.