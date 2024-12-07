Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti

İzmir'de meydana gelen kazada, sürücü Ali Karaağaç hayatını kaybederken yanında bulunan Yaşar Özeren ağır yaralandı. Karaağaç ile Özeren'nin, Seferihisar ilçesinde 16 gün önce, gittikleri silahlı çatışma ihbarında kendilerine ateş açılması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Mehmet Tozun'un cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Karaağaç hayatını kaybederken, yanında bulunan Yaşar Özeren ağır yaralandı. Kaza sonrası yapılan incelemelerde, Karaağaç ve Özeren'in, 16 gün önce şehit olan Mehmet Tozun'un cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.

Kaza, Saat 21:00 civarında Seferihisar ilçesi Doğanbey-Ürkmez yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karaağaç yönetimindeki otomobil seyir halinde iken, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp takla attı. Kaza, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından fark edilerek sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilmişti.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Karaağaç’ın hayatını kaybettiği, Yaşar Özeren’in ise ağır yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Özeren, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaağaç’ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından yapılan araştırmada, Ali Karaağaç ve Yaşar Özeren'in 16 gün önce Seferihisar’da meydana gelen silahlı çatışma olayında kendilerine ateş açılması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra dün şehit olan Mehmet Tozun'un cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.

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