Şehit çocuğunun duygusal anları

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehit çocuğunun duygusal anları

Diyarbakır'da şehit edilen Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri unutulmayacak bir durum yaşattı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin bugün ilk ders zili çaldı. Şehit çocuğunu evinden alıp kortej eşliğinde okula bıraktılar.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yaparken "dur" ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 31 yaşında şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Ekipler, Eylül Asel'i polis araçları ve Yunus ekipleri ile evinden alarak okula bıraktı.

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Emniyetten yapılan açıklamada, "Şehidimiz Polis Memuru Atakan Arslan'ın emaneti Eylül Asel kızımızı 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar döneminin ilk gününde, Yunus ekiplerimizle evinden alarak kortej eşliğinde öğrenim gördüğü okuluna bıraktık.

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Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz.

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Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" denildi.

Şehit çocuğunun duygusal anları

Şehit çocuğunun duygusal anları

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