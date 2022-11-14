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Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:49
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Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti
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5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.



DHA'da yer alan haberde, tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi.



Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 




 

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demir kaya
14.11.2022 13:16
allah rahmet eylesin bir kahraman yetiştirdigi icinde allah razı olsun  
 
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