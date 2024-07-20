Şehit İsmail Güven'e son görev

Artvin’in Murgul ilçesinde Jandarma Onbaşı İsmail Güven 2000 yılında vatani görevini yaparken şehit oldu.

Güven’in mezarına bayrak asma merasimi yapıldı. Meresimde sadece şehit Güven için değil tüm şehitler için dualar edildi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aydoğdu merasimde, “Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.