Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla Adana’ya getirildi.
Babaevinde helallik alındıktan sonra Buruk Mezarlığı’na götürülen şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ve okunan duaların ardından şehitlikte toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer yetkililer katıldı.
29 yaşındaki Yetişen, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Karakol Komutanlığında görevliydi.
Dün meydana gelen silah kazası sonucu yaralanan Yetişen, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.