Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
Bitlis’teki silah kazası sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 1

Şehidin naaşı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla Adana’ya getirildi.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 2

Babaevinde helallik alındıktan sonra Buruk Mezarlığı’na götürülen şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ve okunan duaların ardından şehitlikte toprağa verildi.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 3

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer yetkililer katıldı.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 4

29 yaşındaki Yetişen, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Karakol Komutanlığında görevliydi.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 5

Dün meydana gelen silah kazası sonucu yaralanan Yetişen, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 6
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 7
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 8
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 9
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 10
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 11
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 12
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı 13
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