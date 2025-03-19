Şehit kardeşinden iktidara protesto ylemi.

İzmir /Dinçer Işıktaş

Bergama Garnizon komutanlığınca Bergama Şehitliğinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Sehitleri anma töreninde, Güneydoğu Şehitlerimizden Serkan Eroğlu'nun abisi ve Bergama Şehit ve Gazi Aileleri Dernek kurucu başkanı TSK emeklisi Namık Kemal Eroğlu; Cumhur ittifakı ile Dem partisi aracılığıyla Abdullah Öcalan arasında yürütülen terörsüz Türkiye adı verilen süreci prostesto etmek amacıyla şehit kardeşinin mezarının üzerine siyah poşet geçirdi.

Bergama'da üç dönem dernek başkanlığı yapan Eroğlu, MHP ve AKP İlçe başkanlarının kardeşinin mezarına karanfil bırakmalarını istemedi. Kaymakamlık, Emniyet ve Garnizon yetkililerinin rica etmesine rağmen siyah poşeti çıkarmayan Eroğlu, tören bitiminde yerel basına açıklamalarda bulundu.

Gözleri dolan sesi ve eli ayağı titreyen Eroğlu;

"Ülkemde Kim Barış Ortamına, Huzur Ortamına Daha Önemlisi Kardeşliğe Karşı Çıkıyorsa Çıkarsa Şerefsizdir. Ancak Barış İçin, Huzur İçin, Kardeşlik İçin ; Kürt, Türk, Çerkez, Laz Fark Etmeksizin 50.000 Vatandaşın Katlinden Sorumlu Caniden Medet Ummak Daha Büyük Bir Şerefsizliktir

Tarih 21.03.2015 Diyarbakır'da Apo Denen Katilin Mektubu Okunuyor Ve Mektupta Aynen Şu Satırlar Yazıyor. "PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne Karşı Yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim."

Tarih 27.02.2025 Apo Denen Katilin Yine Mektubu Okunuyor Ve Mektupta Şu Satırlar Yazıyor. "Kongrenizi Toplayın Ve Karar Alın; Tüm Gruplar Silah Bırakmalı ve PKK Kendini Feshetmelidir."

Peki 2 Mektup arasında ne fark var ki, birinci mektubun gereğini PKK yaptı mı ki, bu mektubun gereğini yapsın ?

Herkesin siyasi hesap yaptığı ve aklımla dalga geçtiği bir dönemde ben Bir Şehit Ağabeyi olarak hiç bir hesap yapmıyorum. Ve Şimdi sıra bende. Bir şehit ağabeyi olarak 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma gününde 1992 Yılında Şırnak'ta Vatani görevini yaparken PKK terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen kardeşim Serkan Eroğlu'nun adına şehitlerimizin ruhunu inciten Ülkemin Bekasını kendi ikballeri uğruna kalkan edenleri protesto etmek adına kardeşimin ebedi istiratgahının üstünü siyah poşetle örttüm." dedi.

KIBRIS GAZİSİ İLE MHP İLÇE BAŞKANI ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Aynı törene, Bergama Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı olarak katılan Kıbrıs Gazisi Meftun Serdaroğlu; tören alanına gelen MHP Bergama İlçe Başkanı Av. Hasan Hüseyin Engine, "hangi yüzle şehitlerin huzuruna geliyorsunuz, gidin pkk'lılar ile halay çekin " diyerek tepki gösterdi. Engin 'in cevap vermesi üzerine, Serdaroğlu'nun " şerefsizler" diyerek bağırması üzerine, İlçe başkanı Engin " kimse bana şerefsiz diyemez, ben şerefim için yaşıyorum" diye bağırarak Serdaroğlu'na saldırdı.

Emniyet güçlerinin araya girerek Serdaroğlu'nun darpedilmesini engellediler. Ancak İlçe başkanı Engin 'in " O adam burayı terk edecek, alın onu buradan" diyerek bağırması üzerine, Emniyet güçleri Dernek Başkanı Serdaroğlu'nu tören alanından uzaklaştırdıktan sonra, İlçe başkanı Engin tören alanında protokolde yerini aldı.