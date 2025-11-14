

Planlı bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne uçak, Zagrep Havalimanı’na gitmek için havadayken düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu. 3 ay öncede orman yangınına müdahale ederken kaza kırım sonrası yaralanan Bahar’ın İstanbul Avcılar’daki baba evinin sokağına Türk Bayrakları asıldı. Acılı aile taziyeleri kabul ederken, Şehit Pilot’un kardeşi konuştu.

Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki binanın girişine belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Şehidin akrabaları, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar, binaya gelerek aileye taziye dileklerini iletiyor.

"3 AY ÖNCE YİNE UÇAĞIN MOTORU DURMUŞTU ONU BİR ARAZİYE İNDİRMİŞTİ"



Acılı kardeş Tolga Bahar, ağabeyi için "En son iki gün önce görüştüm. Hafta sonu bize davet etmiştim. O da 'Bu görev cumartesiye uzamazsa gelirim, belki uzar.' demişti. İşte olamadı. Üç ay önce uçağın motoru durmuştu, onu bir araziye indirmişti ama şimdi bunun detaylarını bilmiyoruz. Bu sefer şehit oldu" ifadelerini kullandı.