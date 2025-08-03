Şehit Kemal Demirbaş’ın naaşı 26 yılın ardından aile mezarlığına nakledildi

Kaynak: İHA
Şehit Kemal Demirbaş’ın naaşı 26 yılın ardından aile mezarlığına nakledildi

1999 yılında Düzce'de meydana gelen depremde şehit olan Muhafız Onbaşı Kemal Demirbaş'ın naaşı, ailesinin talebi üzerine 26 yıl aradan sonra memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına nakledildi.

1999 yılında Düzce'de meydana gelen depremde şehit olan Muhafız Onbaşı Kemal Demirbaş'ın naaşı, ailesinin talebi üzerine 26 yıl aradan sonra memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına nakledildi.

Şehit için Harunuşağı Mahallesi'nde düzenlenen defin törenine Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ve şehidin aile yakınları katıldı.

Törende zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, Kemal Demirbaş'ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

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