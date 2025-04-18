Şehit kızına unutulmaz doğum günü!

Van Çatak’ta 11 Eylül 2020’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzmanı Çavuş Sezer Uçar’ın ailesi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşamını sürdürüyor.

Şehidin kızı Elmas Uçar’ın 6. yaş günü için Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Jandarma ekipleri, Elmas’ın doğum gününde pasta kesip çeşitli hediyeler sunarak ona unutulmaz bir gün yaşattı. Babasının silah arkadaşlarının bu anlamlı jesti karşısında Elmas’ın yüzü gülerken, jandarma ekiplerinin vefalı davranışı herkesin yüreğini ısıttı.

“DOĞUM GÜNÜMÜ ANNEM VE JANDARMA ABİLERLE KUTLUYORUM”

Şehit Sezer Uçar’ın 6 yaşındaki kızı Elmas Uçar, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Bugün benim doğum günüm. Annem ve jandarma abilerle kutluyorum. Partileri ve yanımda oldukları için babamın silah arkadaşlarına teşekkür ederim.”

“KIZIMIN MUTLU GÜNÜNDE YANIMIZDA OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Şehit Sezer Uçar’ın eşi Nuray Uçar, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına sonsuz teşekkürler. Kızımın mutlu gününde yanımızda oldukları için minnettarım.” dedi.