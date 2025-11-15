Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın (41) cenazesi, Büyükçekmece’deki ailesinin evinden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Kuba Camisi’ne getirildi. Şehidin ailesi ve yakınları, cenaze aracındaki tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze töreni için vatandaşlarda Kuba Camisi’ne geldi.

Caminin avlusunda taziyeleri kabul eden şehidin ailesi, tabutun başında duygusal anlar yaşadı. Eşi Burcu Korkmaz ve oğlu Doruk Korkmaz, vedalaşmak için başında bekledi.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN ANLAR

Şehidin oğlu Doruk Korkmaz, babasının üniformasını giyip tabuta sarılması yürekleri dağladı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da katıldı.

Gökhan Korkmaz'ın babası Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz ve 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine katılanlar Korkmaz ailesine taziyelerini iletti.

Namazının ardından Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.