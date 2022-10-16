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Şehit madenci eşinden yürek burkan paylaşım

Bartın’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medyadan yürek burkan paylaşım gerçekleştirerek, “Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 19:41
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Şehit madenci eşinden yürek burkan paylaşım

Şehit madenci eşinden yürek burkan paylaşım
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Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul, Çanakçılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Son yolculuğuna uğurlanan Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşım gerçekleştirdi. Şehit madenci Şuayip Okul’un eşi Eda Okul mesajında; “ şim Şuayip Okul’u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun. Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim. Nurlar içerisinde uyu. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

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