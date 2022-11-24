Şehit Muhammet Ali Demir Körkün Mesira Alanı hizmete açıldı

5 bin metrekare alan üzerine kurulan mesire alanının çalışmaları bizzat belediye atölye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bölgeden geçen Körkün Çayı kenarına sıfır olan mesire alanına belediye atölye ekibinin kendi imal ettiği üzeri kapalı kameriyeler ve üzeri açık oturma grupları konumlandırıldı.

POZANTILI ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Yapılan mesire alanına Belediye Başkanı Mustafa Çay tarafından 2007 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Şehit olan Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir’in adı verildi.

Mesire alanının içerisinde mescit, lavabo, çeşme ve mangal yakmak için çok sayıda, barbekü alanları bulunurken bölgenin en büyük dinlenme ve mesire alanı olan bu yerde çocuklar için ise çeşitli oyun araç ve gerekçeleri yerleştirildi.

HAYIRLI OLSUN POZANTI

Mesire alanıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Bir projeyi daha bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı nasip etti yüce Allah’ım. Boğaz mahallelerimizi kapsayacak, Kamışlı ve Yazıcak mahallesi alanında bulunan 5 bin metrekarelik alana muhteşem bir mesire alanı inşa ettik. Mesire alanı inşasında tamamen belediye ekiplerimizin emekleri var. Körkün Çayı kenarında bulunan mesire alanımızda akan suyun şırıltısıyla büyükler mangal yapıp keyif yaparken çocuklar ise yapmış olduğumuz oyun alanlarında oynayarak vakit geçirecekler. Mesire alanımızın ismini ise 2007 yılında Şehit olan Üsteğmen Muhammet Ali Demir’in ismini koyduk ki şehit evinin hemen yanında bulunan bu mesire alanına vatandaşlarımız da sahip çıkarak, Şehidimize olan görevimizi yerine getirelim ve her buraya geldiğimizde onu anıp dua edelim istedik.” dedi.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YANINA YAPILAN TERAS PARKTAKİ ÜZERİ KAPALI KAMERİYELERE BAZI KİŞİLER TARAFINDAN ZARAR VERİLDİ

Öte yandan Pozantı Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi yanına yapılan Teras Parktaki üzeri kapalı kameriyelere bazı kişiler tarafından zarar verildi.

Pozantı Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl teras park olarak hizmete açılan ve içerisinde belediye atölye ekiplerinin kendi imal ettiği üzeri kapalı kameriyelerin bulunduğu dinlenme alanında büyük bir saygısızlık yaşandı. Sabah iş yerine giden belediye ekipleri teras parktaki devrilmiş 5 adet kamelyaları gördüler. Başkan Mustafa Çay’ın talimatıyla ekipler devrilmiş kameriyeleri yerden kaldırarak atölye de bakıma aldılar.

Yapılan bu saygısızlık ne Pozantılı’ya ne de Belediye Başkanınadır. Yapılan bu saygısızlık teras parka isminin verildiği Şehit Özel Harekât Polisi Erhan Konuk’adır.

BAŞKAN ÇAY’DAN AĞIR ELEŞTİRİ

Pozantılı şehidin isminin verildiği bir yeri korumak yerine, zarar vermeye yönelik hareket yapan kişi ya da kişilere Belediye Başkanı Mustafa Çay, ağır eleştiri de bulunarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

Başkan Çay “Bizi sevmeyebilirsiniz anlarım; Devlet malına zarar vermeyi anlamam! Bir de bu park Şehit Özel Harekât Polisi evladımız Erhan Konuk Teras Parkı ismini taşıyorsa bunu hiç anlamam! Bu kamelyalar nerene battı ki yıktın, dağıttın ve üst şıngıllarını yırttın? Eline ne geçti Vatan hainliğinden başka? Allah belanı versin” dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Başkan Mustafa Çay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf paylaşımına vatandaşlar da büyük tepki göstererek Başkan Mustafa Çay’a destek verdiler.Pozantı Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi yanına yapılan Teras Parktaki üzeri kapalı kameriyelere bazı kişiler tarafından zarar verildi.

Pozantı Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl teras park olarak hizmete açılan ve içerisinde belediye atölye ekiplerinin kendi imal ettiği üzeri kapalı kameriyelerin bulunduğu dinlenme alanında büyük bir saygısızlık yaşandı. Sabah iş yerine giden belediye ekipleri teras parktaki devrilmiş 5 adet kamelyaları gördüler. Başkan Mustafa Çay’ın talimatıyla ekipler devrilmiş kameriyeleri yerden kaldırarak atölye de bakıma aldılar.

Yapılan bu saygısızlık ne Pozantılı’ya ne de Belediye Başkanınadır. Yapılan bu saygısızlık teras parka isminin verildiği Şehit Özel Harekât Polisi Erhan Konuk’adır.

BAŞKAN ÇAY’DAN AĞIR ELEŞTİRİ

Pozantılı şehidin isminin verildiği bir yeri korumak yerine, zarar vermeye yönelik hareket yapan kişi ya da kişilere Belediye Başkanı Mustafa Çay, ağır eleştiri de bulunarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

Başkan Çay “Bizi sevmeyebilirsiniz anlarım; Devlet malına zarar vermeyi anlamam! Bir de bu park Şehit Özel Harekât Polisi evladımız Erhan Konuk Teras Parkı ismini taşıyorsa bunu hiç anlamam! Bu kamelyalar nerene battı ki yıktın, dağıttın ve üst şıngıllarını yırttın? Eline ne geçti Vatan hainliğinden başka? Allah belanı versin” dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Başkan Mustafa Çay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf paylaşımına vatandaşlar da büyük tepki göstererek Başkan Mustafa Çay’a destek verdiler.

