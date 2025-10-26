26 Ekim 1993’te göreve başladıktan 25 gün sonra hain saldırıda şehit edilen Neşe öğretmen ve babası Hasan Alten için düzenlenen anma törenine, yakınları ile birlikte Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, Garnizon Komutanı Astsubay Bilal Sert, Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Bahattin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, Emniyet Müdürü Akın Şahbaz ile Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu’nun öğretmen ve öğrencileri katıldı. Mezara karanfil bırakıldı, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin tarafından dua edildi.