Şehit oğlu Akar'a tepki gösterdiği için alandan çıkarıldı. Bingöl'de gerginlik

Bingöl’de 2008 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışmadan 3 ay sonra şehit düşen korucu Abdullah Tarakçı’nın oğlu Serkan Tarakçı, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bölücü açılım süreciyle ilgili soru sorunca polisler tarafından alandan uzaklaştırıldığını söyledi.

Tarakçı, sözlü tartışma yaşadığı Akar’ın kendisine bağırdığını iddia etti.



X hesabından paylaşım yapan Tarakçı, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Bingöl Şehit Aileleri ve Gaziler İnsan Hakları Derneğimize ziyarete gelen Hulusi Akar’a göstermiş olduğum tepkiden dolayı kendi derneğimizden yaka paça dışarıya çıkarıldım. Protokolde siz derneğe giriş yaparken etrafımda polis arkadaşlar vardı. Duvarın üstünde oturuyordum. Derneğe giremedim. Konuşmanıza yetişemedim. ‘Size soru sormak istiyorum’ dememle beraber ‘Barış sürecinin açılımını anlatır mısınız, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Barış süreci 24 saat geçmeden ilk hedefleri biz güvenlik korucularına oldu. Hakaret eden Dem Parti Milletvekili Tuncer Bakırhan güvenlik korucularımız gitsin çoban olsun’ deyişi ile tepki gösterdim. Kendisi de bana bağırdı, konuşmama izin vermedi. Hulusi Akar ile yaşamış olduğum tartışmada şu sözü kullandım: 40.000 şehit askerlerimizin polislerimizin size hakkını helal etmeyerek şehit olduğunu bağırarak kendisine söyledim. Bu tepkimle bir anda dışarıya çıkarıldım. Ben devlet övünç madalyası sahibi terörle mücadele şehidi Abdullah Tarakçı’nın oğlu Serkan Tarakçı. Ben de hakkımı helal etmiyorum.”