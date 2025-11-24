Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nda zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yaparken 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile yaşamını yitiren Oktay Türkoğlu'nu meslektaşları unutmadı.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Oktay Türkoğlu'nun mezarı başındaki anma töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenler ve eğitim camiası için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine değindi.

Hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Tümer, "Bundan tam 14 yıl önce mesleğinin baharında ilk atandığı görev yerinde mesleğinin başında hayatını kaybeden ilçemiz öğretmenlerinden Oktay Türkoğlu'nun kabrini ziyaret edip anmaya geldik. Kendisini hiçbir zaman unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Öğretmenlik mesleği sadece insan hayatında sağken ve yaşarken yapılan bir meslek değil aynı zamanda öldükten sonra da yetiştirdiğimiz öğrenciler ile varlığımızı devam ettiren bir meslektir." diye konuştu.

Törene Türkoğlu çiftinin yakınları, meslektaşları ve öğrenciler katıldı.

