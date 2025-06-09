Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın sesinden Türkiye’yi ağlatan türkü: ‘Mağusa Limanı’nı onun gibi hiç kimse söyleyemedi!

Batman’da beş yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısıyla şehit oldu. Sesi dinleyenleri gözyaşlarına boğuyor. Onun gibi kimse söyleyemedi.

Batman Kozluk’ta, 9 Haziran 2017’de, yedi aylık müzik öğretmeniyken karne dağıtımının ardından arkadaşlarıyla eve dönerken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Aybüke Yalçın, sadece 22 yaşındaydı.

Güzel sesiyle “Mağusa Limanı” türküsünü söyleyerek gönüllerde taht kurdu.

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AYBÜKE YALÇIN NASIL ŞEHİT OLDU?

Batman’ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017’de, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda, karne dağıtımından sonra evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Genç öğretmen, Kozluk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bölgeden kaçan terörist, Bekirhan Jandarma Karakolu önünde durdurulmaya çalışılırken aracı patlattı. Bu saldırıda iki asker şehit oldu, bir vatandaş yaralandı.

Batman’ın Sason ilçesinde, 22 Mart 2018’de, İl Jandarma Komutanlığı’nın operasyonuyla etkisiz hale getirilen üç teröristten İran uyruklu “Agit” kod adlı teröristin, Aybüke öğretmenin şehit edildiği saldırının bomba düzeneğini hazırladığı tespit edildi.

Şenay Aybüke Yalçın: Şehit öğretmenin ölümsüz hikayesi

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan beş sanık, “terör örgütüne silah sağlamak” suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Çorum’un Osmancık ilçesinde, 3 Eylül 1994’te doğan Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği’nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne müzik öğretmeni olarak atanan ve Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde yüksek lisans yapan Yalçın, kısa sürede öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevildi.

Aybüke öğretmen, yedi aylık görev süresinde okuluna müzik sınıfı kazandırarak öğrencilerinin müzik aletleriyle tanışmasını sağladı.

Şenay Aybüke Yalçın: Şehit öğretmenin ölümsüz hikayesi

9 Haziran 2017’de, karne dağıtımından sonra arkadaşlarıyla okuldan ayrılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerin saldırısında, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Kozluk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın, henüz 22 yaşında, ilk görev yerinde şehit düştü.

Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla memleketine uğurlanan Aybüke öğretmenin cenazesi, Çorum Osmancık’ta toprağa verildi.

Aybüke öğretmenin vefatı, başta annesi Zehra, babası Sadık ve kardeşi Atıf Aybars Yalçın’ı, ardından tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğdu.