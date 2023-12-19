"Şehit oldu" denilen uzmanın intihar mektubu ortaya çıktı. Bir günde 4 uzman çavuş intihar etti

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici ise bir gün içerisinde ayrı birliklerde 4 uzman çavuşun intihar ettiğini söyledi.

"BİR GÜNDE 4 UZMAN ÇAVUŞ İNTİHAR ETTİ"

Ali Tilkici açıklamasında "Bir günde ayrı birliklerde ayrı olaylar nedeniyle 4 uzman çavuş ne yazık ki intihar etti. İdari tahkikatlar sürüyor. En ufak bir hatada mesleğiyle tehdit etme hakkını amire verirseniz bu çocukların vebaline girersiniz. Her 4 olayın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

T24'ten Umur Talu'nun haberine göre; Şırnak'ta görev yapan uzman çavuş Ökkeş Gök'ün şehit olduğunun açıklanmasına karşın, Ökkeş Gök'ün yazmış olabileceği iddia edilen bir intihar mektubu ortaya çıktı.

Gök, aynı gün kaleme aldığı mektubunu “Özür dilerim yaşamayı beceremedim” ifadeleriyle sonlandırdı.

T24 yazarı Umur Talu, Ökkeş Gök’ün kaza sonucu değil, intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek şu şekilde yazdı:

"El yazısıyla bir başucu mektubu. Yazan, yatan mı? Yatan yani yazan "Şehit Uzman Çavuş Ökkeş Gök" mü?

Şu mektubu birlikte de okuyalım mı?

"16.12.2023 (bir karalama) Ökkeş Gök

Şırnak ilinde 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum, karşı çıktığımız zaman daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum.

Özür dilerim yaşamayı beceremedim."

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmedi. Gök'ün ailesi intihar şüpheleri üzerine herhangi bir açıklama yapmadı.