Şehit Osman Oktay için Gaziantep'te tören

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Suriye'de bölücü terör örgütü saldırısında yaralanan ve şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi. Şehidin naaşı İzmir'e gönderildi.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.

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Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

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Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

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İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı askeri uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.

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