Şehit Pilot Albay Gökhan Özen, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, dün Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Kazada Hava Pilot Albay Gökhan Özen ve Hava Pilot Albay Uğur Yıldız şehit oldu. Şehit Gökhan Özen’in naaşı, bugün öğle saatlerinde memleketi Eskişehir'e getirildi.

Cenaze namazı, ikindi namazının ardından Reşadiye Camii'nde kılındı. Törende Şehit Albay Gökhan Özen'in 9 yaşındaki kızı İpek Özen, eşi Şeyma Özen, babası Mehmet Yüksel Özen ve abisi Pilot Kıdemli Albay Muharrem Özen büyük üzüntü yaşadı. Şehidin Ay Yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, gözyaşları içinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Eskişehir Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Aslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Ünlü, çok sayıda askeri personel ve vatandaşlar katıldı.