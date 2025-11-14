Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

2,5 AY ÖNCE UÇAK KAZASINDAN YARALI KURTULMUŞ

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar’ın kullandığı yangın söndürme uçağı 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğramış Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar, kazadan yaralı olarak kurtulmuş.

Bu olaydan yaklaşık 2,5 ay sonra pilot Hasan Bahar’ın kullandığı yangın uçağı, Hırvatistan’da kaza kırımı uğradı. Hasan Bahar şehit düştü.

ACILI HABERİ AİLESİNE KAYMAKAM VERDİ

Şehit Bahar'ın Avcılar'daki ailesine acı haberi Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ile Belediye Başkanvekili Yüksel Can birlikte iletti. Haberin ardından şehidin Merkez Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Kaymakam Burhan, "Aileyi bilgilendirdik. Bundan sonrasını devletimiz takip edecek. Cenazemizin ülkemize nakli ve toprağa verilmesi işlemlerini yürüteceğiz" dedi.