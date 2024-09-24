Şehit polis Şeyda ile ilgili kahreden detayı dayısı açıkladı. İnanılmaz olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehit polis Şeyda ile ilgili kahreden detayı dayısı açıkladı. İnanılmaz olay

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın, ilkokul yıllarında polis olup şehit olacağını dayısına söylediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günülerde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, şüphelinin ateş açması sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz boynundan yaralandı.

aw294090-05.jpg

Hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’ta toprağa verildi. Henüz bir yıllık evli olan Yılmaz, saldırıdan bir gün sonra izne ayrılıp baba evine gitmeyi planlıyordu. Yılmaz’ın baba ocağında ise hüzün hakimken aile taziyeleri kabul etti.

Polisi şehit eden katilin annesinden şok açıklama: Devlete yalvardımPolisi şehit eden katilin annesinden şok açıklama: Devlete yalvardım

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın polis eşinden duygusal veda mesajı. Düğün fotoğraflarını paylaştıŞehit polis Şeyda Yılmaz'ın polis eşinden duygusal veda mesajı. Düğün fotoğraflarını paylaştı

Dayı Mustafa Yaman, Şeyda’nın ilkokul zamanlarında polis olup şehit olacağını söylediğini dile getirerek, “Hayat dolu idealleri olan vatanını milletini seven biriydi. İlkokuldan bu zamana kadar ‘Dayı ben polis olup şehit olacağım’ diyordu. İstediği de oldu. Kelimelere sığmaz. Sabah izin alıp gelecekti. Burada olacaktı. Allah’ım onu buraya bize temenni gönderdi. Yeni evlendi. Bir senelik, 4 Ağustos’ta. 3 ay İzmir’de kaldı. Oradan eşinin yanına tayin oldu. Herkesi severdi. Vatan sağ olsun” dedi.

aw294090-01.jpg

Gözü yaşlı Baba Mehmet Yağlı ise “Allah bütün emniyet güçlerimizi her türlü kötülüklerden ve belalardan korusun. Cümlesine sağlık sıhhat diliyorum” diye konuştu.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor
64 yaşında baba olan Yakup Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Kürşad Yılmaz, iki aylık oğlu ile Bahçeli’yi ziyaret etti! Yılmaz bebeğe kimin ismini vermiş?
FIFA organizasyonunda skandal. Fransa göz göre göre şike yaptı
FIFA organizasyonunda skandal. Fransa göz göre göre şike yaptı
Grip aşısına şok zam! Fiyatı yüzde 128 arttı: Kimler ücretsiz yaptırabilecek?
Grip aşısına şok zam! Fiyatı yüzde 128 arttı: Kimler ücretsiz yaptırabilecek?
Çeteler bu kez Ankara’da polisle çatıştı. 1 ölü 1 yaralı
Çeteler bu kez Ankara’da polisle çatıştı. 1 ölü 1 yaralı