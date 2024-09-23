Şehit polisimiz Şeyda'nın katili çöp poşeti giydirilip köpek aracıyla taşındı. Az bile yaptınız!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şehit polisimiz Şeyda'nın katili çöp poşeti giydirilip köpek aracıyla taşındı. Az bile yaptınız!

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti, kadın polisler tarafından poşet giydirilip hayvan durum izleme aracıyla götürüldü.

İstanbul'da Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında arbede çıktı. Polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu 27 yaşındaki Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak şehit oldu.

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HAYVAN TAŞIMA ARACINA BİNDİRİLDİ

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracına bindirildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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