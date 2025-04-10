Şehit polisin adı verilmişti! Hizmet vermeye başladı

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, botla emniyet teşkilatının denizdeki gücüne güç kattıklarını belirtti.

Vatana hizmet ederken şehit olan bir emniyet mensubunun isminin bu botta yaşatılmasının anlamlı olduğunu dile getiren Ayhan, şehit polis memuru Muhittin Uluç'un 6 çocuğundan 4'ünün emniyet teşkilatı bünyesinde vatana hizmeti sürdürdüğünü bildirdi.

Ayhan, botu şehidin deniz polisi kızı Emine Uluç'un kullanmasına ilişkin, bir evlat için en büyük güzelliklerden birinin babasının ismini taşıyan botta görev yapmak olduğunu belirterek, "Babasına layık bir polis memuru. Vatanın, milletin hizmetinde olarak babasından aldığı nöbeti gelecek kuşaklara devrederken, yine Kocaeli'deki asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi noktasında nefer olarak görev yaptığını gösterecek. Kocaeli'nin huzuruna, asayişine katkı sağlayacak." diye konuştu.

"TEŞKİLATIN ŞEHİTLERİNE VEFASININ BİR ÖRNEĞİ"

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise şehit polis Muhittin Uluç'un adının bota verilmesinin, teşkilatın şehitlerine vefasının örneği olduğunu vurguladı.

Bunu anlamlı kılan başka bir konunun da şehit Uluç'un deniz polisi kızının botta görev yapması olduğunu söyleyen Karaduman, bunun kendileri için ayrı mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Hizmete alınan deniz kontrol botunu kullanan deniz polisi Emine Uluç ise 30 yıldır meslekte olduğunu, 12 yıldır Deniz Liman Şubesinde çalıştığını belirterek, "Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılında bota babamın isminin verilmesi benim için gurur verici. Babasının isminin verildiği tekneyi kullanmak herkese nasip olmayan bir şey." dedi.

Körfez Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edilmesinin ardından kurdele kesildi.

Törene, şehit polisin eşi Münevver Uluç, çocukları ve emniyet mensupları katıldı.