Şehit polisin cenazesinde 'çelenk' krizi: Canan Kaftancıoğlu’nun adını söktüler

İstanbul Silivri’de cinayet şüphelilerine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Cinayet Şube Komiser Yardımcısı Alim Nar, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Alim Nar’ı şehit eden zanlıların Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı.

Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre; cenazeye Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başta olmak üzere Şube Müdürleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

ŞEHİT CENAZESİNDE ‘ÇELENK’ KRİZİ

Cenazeye bakanlıklar, belediyeler ve siyasi partiler çelenk gönderirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gönderdiği çelengin üzerindeki imza, cenaze öncesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çıkartıldı.

Çelenk üzerindeki imzanın çıkartılmasının ardından CHP heyeti çelengi bir süre dışarı çıkardı, çelenk sonrasında tekrardan cenaze alanına alındı.

EMNİYET GÜÇLERİ ÖZÜR DİLEDİ, SORUNU ÇÖZDÜ

Alanda imzasız kalan çelenk hakkında emniyet güçleri, kimin yaptığını anlamadıklarını söylerken yaşananlardan dolayı özür diledi. Kaftancıoğlu’nun imzası, bulunduktan bir süre sonra tekrar çelengin üstüne koyuldu.