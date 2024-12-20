Şehit polisin kızını unutmadılar: Duygusal anlar yaşandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te geçen yıl şüpheli kovalamacası sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in kızı Ömür, Arsuz ilçesindeki kontrol noktasında babasına benzettiği polise sarıldı.

Bunun üzerine küçük kızla sohbet eden ekipler, doğum gününü öğrendikleri Ömür'e sürpriz yapmaya karar verdi.

Doğum günü pastası alan ekipler, ailenin Belen ilçesindeki evine gitti.

Kapıda pastayla polis ekiplerini gören küçük kız, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

Kendisi için hazırlanan pastayı üfleyen Ömür, polis ekipleriyle doğum gününü kutladı.

Ziyaret sonunda küçük kıza çeşitli hediyeler verildi.