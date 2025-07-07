Şehit sayısı 12'ye yükseldi! MSB'den acı haber geldi... İşte o mağara

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şehit sayısı 12'ye yükseldi! MSB'den acı haber geldi... İşte o mağara

MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, hastaneye kaldırılan askerlerden 5’inin şehit olduğu belirtilmişti.

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3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

MSB'den acı bir haber daha geldi. Tedavi gören 3 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 12’ye yükseldiği duyuruldu.

MSB'nin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hastanede tedavi gören 3 askerimizden kahreden haber geldi. Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu.

İSTİHKAM UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT ÜZÜM

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CELALETTİN UYANIK

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET GÜLTEKİN

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ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

MSB'den yapılan son açıklamada, şehit sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE O MAĞARA

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Fotoğraf : Halit İri / Yeniçağ Hatay

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