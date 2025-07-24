Şehit Tuğrul Özsu son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesiyle şehir olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu, memleketi Edirne'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

23 Temmuz Çarşamba günü Malatya Akçadağ'da askeri aracın devrilmesi sonucunda Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu, şehit oldu.

ŞEHİT TUĞRUL ÖZSU İÇİN MEMLEKETİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı’ndaki otopsinin ardından uçakla Edirne'ye getirilen şehit Özsu için bugün tören düzenlendi.

Meriç'te düzenlenen törene, şehidin babası Tacettin ve annesi Emirzade Özsu ile kardeşi Ümmühan Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve köy halkı katıldı.

Şehit Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu’nun naaşı, ikindi namazının ardından Küplü Belde Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından, Küplü Şehitliğine defnedildi.