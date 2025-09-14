Şehit Ümit Kesti şehadetinin 3. yılında dualarla anıldı

Kaynak: Haber Merkezi
4 Eylül 2022 yılında Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit düşen Fatsalı hemşehrimiz Uzman Çavuş Ümit Kesti, şehadetinin 3. yıl dönümünde dualarla anıldı.

Ali Yazan /Ordu

Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin Güvercinlik Mahallesindeki baba ocağında düzenlenen Mevlid-i Şerif programına; Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeler Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Adem Çiçek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Fatsa İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından kuranı kerim okundu ve dualar yapıldı.

sehitler.jpg

Programın sonunda Ordu Valisi Muammer Erol, Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti’ye bir kez daha baş sağlığı dileğinde bulundu

