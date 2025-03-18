Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın’ın ismi Bornova’da parkta yaşayacak

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1997 yılında 22 yaşındayken terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Üsteğmen Fehmi Taşkın’ın adı, Bornova Belediyesi tarafından İnönü Mahallesi’nde Özdar Caddesi ile 954 sokak kesişiminde bulunan parka verildi. Çanakkale Zaferi’nin 110'uncu yılı haftasında düzenlenen törene Taşkın Ailesi, gaziler, belediye meclis üyeleri, mahalle sakinleri ve siyasi temsilciler katıldı.

"BAZI ACILAR HEP TAZE KALIYOR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye’nin 1990’lı yıllarda terörle mücadelesinde büyük bedeller ödediğini belirterek, "O dönemde şehit olan değerlerimizden birinin adını burada yaşatmak için bir araya geldik. Tabii bazı acılar hiçbir zaman geçmiyor. Hep taze kalıyor, bir yara olarak kalıyor. Biz de bu parka şehidimizin ismini vererek onları asla unutmayacağımızı göstermek istedik" dedi. Başkan Eşki, gazilere olan minnettarlığını da vurgulayarak, "Gazilerimiz başımızın tacı. Umarım Türkiye tekrar aynı karanlık günlere dönmez, daha aydınlık bir geleceği hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​AİLESİNDEN BORNOVA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Şehit Fehmi Taşkın’ın ağabeyi Sabri Taşkın ile kız kardeşi, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye bu anlamlı jest için teşekkür etti. Başkan Eşki, Taşkın Ailesi’ne Atatürk’ün Belkahve’den İzmir’e baktığı heykelin minyatürünü hediye etti.

ŞEHİDİN ANISINA ÇINAR VE SERVİ DİKİLDİ

Törenin sonunda açılış kurdelesi kesilirken, şehidin kardeşleri ve yeğenleri Başkan Ömer Eşki ile birlikte parkta çınar ve servi ağacı dikti.