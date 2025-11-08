Bingöl’de 2011 yılında şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, şehadetinin 14. yılında memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

2011 yılında Ankara’dan Van’a mahkum taşıyan cezaevi aracının Bingöl yakınlarında devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar’ın Yörük Mahallesi’ndeki ailesi, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından ziyaret edildi. Kaymakam Güldoğan, şehit eşi Latife Kayar ile bir süre sohbet ederek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Güldoğan, "Devletimiz, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındadır. Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Ziyaret, okunan duaların ardından sona erdi.