Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 'ın (25) cenazesi, Adana'daki törenin ardından Feke'ye gönderildi. Şehidin eşinin, "Canım eşim, doyamadım Allah'ım" ağıtı yürekleri dağladı.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 1

Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam şehit düştü.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 2

Şehidin Vasiyeti Yerine Getirildi

Şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılındı.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 3

Namaz sırasında şehidin babası İsmail (49) güçlükle ayakta dururken annesi Ayşe (45) gözyaşlarına boğuldu.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 4

Şehit Eşinden Yürek Yakan Ağıt

Namazın ardından şehidin eşi Esma Kızıldağ (25) ise eşinin tabutunun yanına gidip önce tabutu öptü daha sonra da, "Canım eşim, doyamadım Allah'ım" diyerek ağıt yaktı.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 5

Cenaze Feke'ye Gönderildi

Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 6

Törene kent protokolü, askeri erkan ve Eren Kızıldağ'ın yakınları katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 7
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 8
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 9
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 10
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 11
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 12
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 13
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 14
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 15
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 16
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 17
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 18
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 19
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 20
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 21
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 22
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 23
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 24
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 25
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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın eşinden yürek yakan ağıt: Canım eşim, doyamadım Allah'ım 26
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