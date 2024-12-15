Şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi

Kaynak: İHA

Bursa Adliyesi'nde 13 Aralık'ta gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın Adana'nın Kozan ilçesindeki evine Türk bayrağı asıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayet davası görüldüğü sırada, duruşma salonunda silahlı bir saldırı meydana geldi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, iki jandarma personeli de ağır yaralandı. Yaralananlardan biri olan Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedavi altına alındığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Nilüfer Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli olan Yaşar'ın acı haberi, ailesine ulaştırıldı. Şehidin Adana'nın Kozan ilçesindeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin 2 kardeşinin de uzman çavuş olduğu ve evli olduğu, ayrıca 6 aylık bir bebeği bulunduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı, 14 Aralık'ta saat 10.00'da Bursa'da yapılacak törenin ardından memleketi Kozan'a gönderilecek.

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