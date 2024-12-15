Şehit uzman çavuşun kızıyla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bursa'da mahkeme salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın kızıyla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Şehit Yaşar'ın kucağındaki 8 aylık kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler paylaşıldı.

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NE OLMUŞTU?

Bursa'da önceki gün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedavi altına alındığı hastanede dün akşam şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Nurettin Yaşar'ın geçen ay kucağındaki şu an 8 aylık olan kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüleri 'Siz en çok aşk' notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Şehidin duygulandıran paylaşımına ve aile fotoğraflarına yakınları tarafından başsağlığı mesajları yazıldı.

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