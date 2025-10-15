YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen atama töreniyle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen şehit yakını ve gazi yakınlarına yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan programda, atama süreci, kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları ile sosyal davranış kuralları konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Müdür Türkoğlu eğitim sonrası “Kamuda istihdam hakkından yararlanan şehit yakını ve gazi yakınlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz” dedi.