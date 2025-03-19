Şehit ve gaziler için fidan dikildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehit ve gaziler için fidan dikildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Yumurtacı Göleti çevresine şehit ve gaziler adına fidan dikildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ile Orman Haftası çerçevesinde fidan dikimi yapıldı. Daday Kaymakam Vekili Yasin Cevizci önderliğinde Daday Orman İşletme Müdürlüğü organizesinde Daday Yumurtacı Göletine şehitlerin ve gazilerin adını yaşatmak amacıyla 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi hakkında bilgi veren Daday Kaymakam Vekili Yasin Cevizci, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için 190 Çanakkale şehidi, 1 Kıbrıs Şehidi, 43 Kıbrıs gazisi, 3 Kore gazisi, 9 vazife malulü olmak üzere toplam 246 Dadaylı kahramanımız adına, Daday Yumurtacılar Gölü etrafına dikilen fidanlara şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini verdik. Bu sayede Daday Yumurtacılar Gölünün etrafı adeta anıt gibi oldu" dedi.

Şehit ve gaziler için fidan dikildi

Şehit ve gaziler için fidan dikildi

Şehit ve gaziler için fidan dikildi

Son Haberler
Efsane bakandan AKP ve Bahçeli’yi çıldırtacak İmamoğlu açıklaması
Efsane bakandan AKP ve Bahçeli’yi çıldırtacak İmamoğlu açıklaması
New York borsası yükselişle açıldı (19 Mart 2025)
New York borsası yükselişle açıldı
Hem başkan, hem antrenör hem de malzemeci
Hem başkan, hem antrenör hem de malzemeci
Menemen FK'yı Seçim Can Koç taşıyor
Menemen FK'yı Seçim Can Koç taşıyor
Rezidanstaki işkencede mahkeme kararını verdi: Eski sevgili dehşeti yaşamıştı
Rezidanstaki işkencede mahkeme kararını verdi!