Şehit ve gaziler için fidan dikildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ile Orman Haftası çerçevesinde fidan dikimi yapıldı. Daday Kaymakam Vekili Yasin Cevizci önderliğinde Daday Orman İşletme Müdürlüğü organizesinde Daday Yumurtacı Göletine şehitlerin ve gazilerin adını yaşatmak amacıyla 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi hakkında bilgi veren Daday Kaymakam Vekili Yasin Cevizci, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için 190 Çanakkale şehidi, 1 Kıbrıs Şehidi, 43 Kıbrıs gazisi, 3 Kore gazisi, 9 vazife malulü olmak üzere toplam 246 Dadaylı kahramanımız adına, Daday Yumurtacılar Gölü etrafına dikilen fidanlara şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini verdik. Bu sayede Daday Yumurtacılar Gölünün etrafı adeta anıt gibi oldu" dedi.