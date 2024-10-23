Şehit ve yaralıların kimlik bilgileri belli oldu. TUSAŞ'a terör saldırısında yeni gelişme

Terör örgütü PKK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşın şehit olduğunu, 22 yaralının olduğunu açıkladı.

Şehit ve yaralıların kimlik bilgileri ise belli oldu. İşte şehit ve yaralıların listesi...

MESLEKLERİ BELLİ OLDU

Teröristlerin hain saldırısında hayatlarını kaybedenlerin meslekleri açıklandı. İki kişinin teknisyen olduğu, bir kişinin mühendis, güvenlik ve taksici olduğu belirlendi.

TAKSİCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Teröristlerin taksici şehit ettiği taksicinin isminin Murat Aslan olduğu ortaya çıktı. Aslan, Kazan Arslan Taksi durağında çalışıyordu. Taksi durağı TUSAŞ'ın tesisinin 12 kilometre ötesindeydi.

Teröristler, 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü verip TUSAŞ'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 kardeşin işlettiği Kazan Arslan Taksi durağına geldi. Teröristler, şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi.

Erkek terörist Murat Arslan'ın yanına kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı şehit etti.

Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist direksiyon başına geçerek yola devam etti. Kazan Arslan Taksi durağı, üç kardeş tarafından işletiliyordu.