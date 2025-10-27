Ali Yazan/ Ordu

Vali Muammer Erol’un başkanlığında, Valilik Makamında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi ve çeşitli branşlarda sanatın iyileştirici gücünden faydalandırılması amacıyla 15 yaş ve üzeri şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik ‘‘Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı’’ başlatılması kapsamında yapılan protokol, Vali Muammer Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel tarafından imzalandı.

İmzalanan işbirliği protokolü ile, ilgili müdürlükler arasında işbirliği sağlanarak, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının belirlenen sanat branşlarında eğitim almaları sağlanacak. Katılımcıların yaşadıkları travmalarla başa çıkmalarına, duygusal olarak iyileşmelerine ve toplumla yeniden bağ kurmalarına yardımcı olmaları amaçlanıyor. İşbirliği ile sanatın huzur veren yönü ön plana çıkartılarak, katılımcıların ruhsal dinginliğinin sağlanması ve farkındalık düzeylerinin artırılarak sanatın bir yaşam biçimine dönüştürülmesi hedefleniyor.