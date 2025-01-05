Şehitkamil Belediyesi, ihtiyaç fazlası ikinci makam aracını İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ihtiyaç fazlası olan ikinci makam aracını İl Emniyet Müdürlüğü’ne hibe etme önerisine karşı çıkan AK Partili meclis üyelerine, "Gönül isterdi ki bu aracın tahsisi noktasında oy birliği ile hibe işlemini tamamlayalım ama AK Partili arkadaşlarımız karşı çıksa da diğer meclis üyelerimizin kabul oyuyla hibe işlemini gerçekleştirdik. İl Emniyet Müdürlüğü'müze hayırlı olsun" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, önceki dönemlerde ikinci makam aracı olarak alınan TOGG marka aracı İl Emniyet Müdürlüğü’ne hibe etmek istedi. Yılmaz’ın bu isteği Şehitkamil Belediye Meclisi’nde gündem maddesi olarak görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada AK Partililer tarafından ret oyu verilse de diğer meclis üyelerinin desteğiyle oy çokluğuyla araç Emniyet'e tahsis edildi.

Başkan Yılmaz, “Bize bir araç yetiyor. İhtiyaç fazlası olarak aylardır otoparkta yatıyor. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve araç ihtiyacı olan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze hibe ettik. Markasının TOGG olmasından dolayı polemik yaratılmasına anlam veremiyorum" diye konuştu.

"TOGG BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZDIR"

Yılmaz, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla savunma sanayi, otomotiv ve daha birçok alanda ürettiği yüksek katma değerli teknolojilerle gurur duyduklarını anlattı. TOGG marka araç üzerinden tartışma ve polemik yaratılmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Her şeyden önce TOGG bizim gurur kaynağımızdır. SİHA, İHA, ASELSAN ve daha niceleri bizim milli gururumuzdur” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, belediye bünyesinde iki adet makam aracı bulunduğunu ve bunun da çok fazla olduğunu belirterek, “İl Emniyet Müdürlüğü'müzün araç ihtiyacı var. Yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir karar aldık ve konuyu Şehitkamil Belediyesi meclis üyelerimizin oylarına sunduk. Gönül isterdi ki bu aracın tahsisi noktasında oy birliği ile hibe işlemini tamamlayalım ama AK Partili arkadaşlarımız karşı çıksa da diğer meclis üyelerimizin kabul oyuyla hibe işlemini gerçekleştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüze hayırlı olsun” diye konuştu.

"HER ZAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Emniyet ve jandarma teşkilatının huzur ve refahı için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Yılmaz, “Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Valilik'te bir protokol imzalayarak belediyemiz tarafından yaptırılan 621 konutu polislerimizin kullanımı için İçişleri Bakanlığı’na devrini gerçekleştirmiştik. Şunu çok iyi buluyoruz ki huzurlu bir kent olmanın yolu huzurlu güvenlik güçlerinden geçer. Polisimiz, jandarmamız mutlu olmalı ki biz de huzurlu olmalıyız. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu anlamda emniyetimizin ihtiyacı da varken, bizde de ihtiyaç fazlası olarak otoparkta bekletilen ikinci makam aracımızı polislerimizin kullanımı için emniyete hibe ettik. Allah, tüm polis ve jandarmalarımızı her türlü beladan ve kazadan korusun inşallah" dedi.