Şehitler için Kur'an okutuldu

Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü ve babası Zeki Karagözlü ile diğer şehitler ve aileleri için okutulan mevlide mahalle sakinleri ve şehit yakınlarından kalabalık bir katılım oldu.

Programı düzenleyen şehit polisin ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, okutulan Kur'an ve duaların bütün mahalle sakinlerinin geçmişleri ve şehitler için okutulduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Nadiye Polat ve siyasi parti temsilcilerinin iştiraklerinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Karagözlü, programa maddi destek sağlayanlara da teşekkür ettiğini belirtti. Kur'an ve dua okunan programına; Abdullah Sapan, Nihat Kurt, Alaettin Polat, Erhan Öner, Dilek Ürün Karadağ, Asuman Sula Durmuşoğlu, Nihayet Uzun Gölbaşı, Tülin Kitapçı ve İbrahim Şencan'ın da aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri de iştirak etti...