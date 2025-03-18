Şehitler için titiz çalışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehitler için titiz çalışma

Bursa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında şehitlikler temizlenerek ziyarete hazır hale geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için Pınarbaşı Şehitliği başta olmak üzere tüm şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaptı.

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Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitlikleri sorunsuz şekilde ziyaret edebilmeleri için kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

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Pınarbaşı Şehitliği başta olmak üzere 17 ilçedeki şehitlikleri titizlikle temizleyen ekipler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde aziz şehitlerin hatıralarına yakışır şekilde, şehitlikleri ziyarete hazır hale getirdi.

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