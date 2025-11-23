Çok kritik günlerden geçiyoruz. Akıl ve mantıkla izahı olmayan gelişmelere tanık oluyoruz.

Bugüne kadar hiç bir öngörüsü tutmayan kimi siyasetçilerin yönlendirmesi ile devlet Öcalan’ın ayağına gönderiliyor.

Meclis salonunun duvarında, “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir”, yazıyor. Ama komisyon, millete değil, Öcalan’dan akıl almaya gidiyor.

Bu gidişin meclise kazandıracağı hiç bir şey yok. Sürece de etkisi olmayacak. Çünkü onun ne istediğini, ne dediğini zaten DEMP söylüyor. Bu gidiş, sadece Öcalan’a itibar kazandıracak, ayağına devlet giden adam olacak.

Bir ülkede tek bir devlet olur, onun tek bir hükümeti, tek bir Cumhurbaşkanı olur. Öcalan’ı Bahçeli’nin itmesi, AKP ve Erdoğan’ın desteği ile toplumun bir kısmının lideri, siyasi merkezi haline getirmek, iki başlı, iki odaklı devlet haline gelmektir. Bu devletin birliğini, üniter yapısını bilerek isteyerek dağıtmaktır. Bu sürece destek olan, sessiz kalan herkes ülkenin uğrayacağı her zarardan sorumlu olacaktır.

İktidarın son yıllarda uyguladığı politikaların neredeyse tamamı Türk milletinin aleyhine olmuştur. Suriye politikası ile bile isteye Kuzey Suriye’de bir PKK devletinin yolu açıldı.

YPG devleti Türkiye’ye rağmen değil, Türkiye’nin akıl dışı politikası ile kuruldu.

Emevi camisinde namaz kılmak için yola çıkıldığı dönemde, dönemin Dışişleri bakanı Davutoğlu’nun beyanlarına bakıldığında Suriye’nin niçin bu hale geldiği bütün çıplaklığı ile anlaşılır. Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurulabileceği sorulunca Davutoğlu; “Abartılıyor, Suriye’de devlet kuracak kadar Kürt yok” demişti.

(https://www.eurovizyon.co.uk/davutoglundan-kurt-devleti-aciklamasi)

Bu kafa, bu bilgisizlik terör sorununu ulusal sınırları aşan uluslararası bir sorun haline getirdi.

Oslo sürecinden beri bölücülükle mücadelede hata üstüne hata yapıldı.

Atılan her adım, Örgüt’ü bölge halkının gözünde daha da büyüttü, uluslararası zeminde meşrulaştırdı.

Bu basit bir ziyaret değil, Apo’ya meşruiyet gömleği giydirmeye gidiyorlar. Binlerce şehidin kanları üzerinde yürümek pahasına bunu yapıyorlar. Bundan sonra kime hain, kime vatansever denileceğinin bir anlamı kalmamıştır. Hatta bölücülükle mücadelenin bile anlamı kalmamıştır. İnsan sormadan edemiyor; Madem sonunda Apo’nun paltosunu tutacaktınız bunca gencimizden askerimizden ne istediniz? Şehitletimizin ahı üzerinize olsun!