﻿Şehitlerimizin katilleri asıl kim?

Önceki akşam haberlerinde önce iki şehit haberi verildi. Sonra üçe çıktı. Geç vakit dört olduğunu öğrendik.

Kuzey Irak'a "Pençe-Kilit" denilen operasyon 18 Nisan 2022'da başladı. Beş aydır sürüyor. 50'den fazla şehidimizi toprağa verdik. 50'den fazla eve ateş düştü.

Başka ülkelerden kopya operasyon adlandırmaları bana tuhaf geliyor. Suriye'deki operasyonlarda da böyle adlandırmalar var. Bir hâdise olursa, yine şehit haberi gelirse operasyon adını söylüyorlar sadece... Nerede olduğunu bilemiyorsunuz.

Birinci adı "Pençe" olan operasyonların başlangıcı 28 Mayıs 2019. Bu Pençe-1. Sonra operasyonlar devam etti: Pençe-2, Pençe-3. Sonra rakamları bıraktılar, birinci ad "Pençe" kaldı, ikinci ad değişti: "Kartal", "Kaplan", sonra rakama dönüldü: Pençe Kratal-2, sonra yine ada dönüldü: Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım... Sonuncusu hâlen devam eden Pençe-Kilit.

Millî Savunma Bakanlığı'nın sitesine baktım. "Pençeler" için nasıl bilgi vermişler? Pençeler ve operasyon bölgeleri sıralanmış. Ama Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım'da kalınmış. Pençe-Kilit'e girmemişler. Bu pençelerin toplamında 831 teröristin "etkisiz" hâle getirildiği yazılı. Ele geçirilen silahların, imha edilen mağaraların, patlatılan tuzak bombaların sayıları verilmiş ama şehitlerimize dair sayı verilmemiş, sadece rahmet dilenmiş.

Şehitlerimiz yüreğimiz yakıyor. Halkın da bir dayanma gücü var. Bir yerde, köklü tedbir isteyecektir. Bir tarafta ABD tam teçhizat karşımızda. Bir ucundan da İsrail'in tutmadığını söyleyebilir miyiz?

ABD'nin Ortadoğu'daki varlığının önceliği İsrail'dir. Bu tartışılmaz. Bize karşı her tavırda ister istemez İsrail'in menfaatini ararız. Bizim İsrail'le içli dışlı ilişki kurmamız acaba ABD'yi durdurur mu?

İsrail'in de Türkiye'nin de birbirlerine karşı kalın çizgileri var. Bu kalın çizgiler masaya yatırılıp bir hal yolu bulunabilir mi? Pek sanmıyorum; ama, kalın çizgileri zorlayacak ilişkiye girmek mecburiyetindeyiz. Ayrı durmamız, ben sana dargınım dememiz, İsrail'i, amiyane tabirle, hiç ırgalamaz ama bizi ırgalar. İsrail'in tuzu kuru... Küçücük İsrail'in ardında büyük güç var; bizim ardımızda ne var? Sadece düşman! Nereye baksan düşman!

İsrail'le ne zaman ipler gerilse, çelmeleniyoruz, tökezliyoruz. İsrail, Ortadoğu'da, Akdeniz'in kıyısında, 20 bin küsur kilometrekare sahadan, 9 milyon küsur nüfustan ibaret değildir. Asıl gücü dışarıda. İsrail'deki Yahudiler, dışarıdaki Yahudilerin, nasıl diyeyim, kullanışlı elamanları gibi. (Baştan beri bu kanaatteydim. İsrail'de bulunduğum zamanda bu kanaatim pekişti.)

Kısaca; İsrail'le ilişkilerimizi derinleştirmeli, pürüzleri muhakkak gidermeliyiz. Herkes inancına sahip olur, varmak istediği noktayı bilir. Esas olan inandırıcı politik manevralardır.

Daha yeni haber: Bizim yakımızda, Suriye sınırımızın hemen ötesinde ABD askerleri, PKK'ya, pervasızca silahlı eğitim veriyordu. Bu PKK militanlarının, ABD'nin açtığı yollardan bize karşı Kuzey Irak'a gönderilmediğini kim söyleyebilir? Kuzey Irak'ta beş aydır "Pençe-Kilit" operasyonu yürütüyoruz, Neticeye varabildik mi? PKK'yı söküp atabildik mi?

PKK militanlarının bize karşı hareket kabiliyetini herhâlde ordumuzun kurmayları ölçmüşlerdir. O kadar titiz davranan, dağda PKK'lı ararken kılı kırk yara kurmaylarımız nerede hata yapıyorlar da sık sık şehit haberleri geliyor? Veya PKK militanları nasıl hareket kabiliyeti kazandılar da askerlerimizi pusuya düşürüyorlar?

Belli ki plan, program ABD'den.

Önce ABD'den nasıl hesap soracağımızı düşünmeliyiz.