Şehitlerle dalga geçen şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Şehitlerle dalga geçen şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya platformu üzerinden "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz 2025 günü saat 22.00 sıralarında sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açık kaynak araştırmasında, bir kullanıcı tarafından Pençe-Kilit bölgesindeki şehitlerle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi. Paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Çerkezköy Kaymakamlığının resmi hesapları etiketlenerek şikayet edildi.


Yapılan araştırmalarda söz konusu paylaşımı yapan hesabın, aynı kullanıcı adıyla kullanılan İnstagram ve X hesaplarından temin edilen görseller aracılığıyla kimliği tespit edilen O.C. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Şahsın, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Gültepe Mahallesindeki adresinde ikamet ettiği tespit edildi.


Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınan O.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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