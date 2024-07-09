Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de

Kaynak: ANKA
Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, Şehitlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin son sayısında, Şehitlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikleri içeren bir düzenleme yayımlandı. Bu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi. Özellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.

Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi. 11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.

Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, şehitlik mertebesine ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.

İlgili Haberler
New York borsası kapanış verileri açıklandı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
15 Temmuz'da ücretsiz toplu taşıma araçları belli oldu
15 Temmuz'da ücretsiz toplu taşıma araçları belli oldu
Spice Girl'e fahri doktora verildi
Spice Girl'e fahri doktora verildi
Alex Cairns, Elland Road'a döndü
Alex Cairns, Elland Road'a döndü
27 askerin cezası belli oldu
27 askerin cezası belli oldu
Diyarbakır'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Diyarbakır'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Tunceli Ovacık'ta yıldırım düştü: 16 koyun telef oldu
Tunceli Ovacık'ta yıldırım düştü: 16 koyun telef oldu
Son Haberler
Yarından itibaren gelecek ilk zam belli oldu! Yüzde 40 zam yapıldı Ekonomi
Yarından itibaren gelecek ilk zam belli oldu! Yüzde 40 zam yapıldı
Copa America Yarı Finalleri. Kim kazanacak. Kim kaybedecek Spor
Copa America Yarı Finalleri. Kim kazanacak. Kim kaybedecek
Lise mezunları dikkat! Şartlar değişiyor Gündem
Lise mezunları dikkat! Şartlar değişiyor
New York borsası kapanış verileri açıklandı Ekonomi
New York borsası kapanış verileri açıklandı
15 Temmuz'da ücretsiz toplu taşıma araçları belli oldu Yerel Haberler
15 Temmuz'da ücretsiz toplu taşıma araçları belli oldu
Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor Sağlık
Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor