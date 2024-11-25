‘Şehrazat’ın adı neden değişti?

Star TV’nin ilk tanıtımı geçen günlerde yayınlanan ‘Şehrazat’ın adı değişti. Dizi, ikinci fragmanda ‘Sen Ağlama İstanbul’ olarak karşımıza çıktı.

Peki, dizinin adı neden değişti? Çünkü ‘Şehrazat’ın isim hakkı NGM’deydi. Bunun için de OGM Pictures, mecburen dizinin ismini değiştirmek zorunda kaldı. Aslında bu isim değişiklikleri yeni yaşanan bir olay değil. Sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Örnekleri çok. Bu konuda yapım şirketlerinin çok titiz çalışması gerekir. Çiçeği burnunda bir projenin adı değişince, izleyicinin de hÂliyle kafasına soru işaretleri yerleşiyor. Bunun önüne geçmenin yolu, iyi bir araştırmadan geçiyor.

Dizinin Attila İlhan’ın meşhur şiiri ‘Ben Sana Mecburum’ ile başlayan ikinci tanıtımı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolünde olduğu dizi, İstanbul’da geçen imkânsız bir aşkı konu alıyor.

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Pop şarkılara arabesk yorum

Sakiler, pandemi döneminde hayatımıza girmişti. O günden bugüne çıkardıkları her şarkıları çok beğenilen Sakiler, yeni projeleri ‘Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor’ albümünü Doğulu Music etiketiyle yayınladı.

Grup, Doğulu’nun şarkılarını alternatif arabesk tarzında yorumlamış. Doğulu’nun en özel 15 şarkısının seçilerek hazırlanan projenin ilk 5 parçalık bölümü müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Hasan Gözetlik’in güçlü sesiyle hayat bulan albüm; ‘İncilerin Dökülür’, ‘Ağlayamam’, ‘Aşkım Aşkım’, ‘Olmaz’ ve ‘Yüzsüz Yürek’ şarkılarından oluşuyor.

Sakiler, yine harika bir çalışmaya imza atmış. Pop şarkıları arabesk tarzda dinlemek, insana ayrı bir keyif veriyor. Albümdeki şarkılar, müzik listelerinin zirvesini yine zorlayacağa benziyor. Yolu açık olsun.

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Komedi ve dram bir arada

Kosta Kortidis’in 1900’lerin başında gazetelerde yayınlanmış gerçek bir haberden, Çiçekçi Sokağı’nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Çiçekçi Sokağı’, gün yüzüne çıkan sırların ışığında bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikâyesini sahneye taşıyor.

Oyunda Kortidis ile birlikte Hicran Özgür, Dilara Tabak, Alp Balkan, İlkay Özşen, Ali Alkın Aydın, Çağdaş Başoğlu ve Akın Kaplan rol alıyor.

Teatro Rudius’un, komedi ve dramı harmanlayan müzikli oyunu, 28 Kasım 2024 Perşembe akşamı saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.